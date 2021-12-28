Власти Украины дают много разного рода обещаний, которые либо не выполняются вовсе, либо при их исполнении уровень жизни улучшается лишь для отдельной части населения. Об этом 27 декабря в эфире телеканала «НАШ» заявил политолог Александр Лазарев

Выступление Зеленского: обещания и реальность © president.gov.ua

Он отметил, что гражданам дали слово улучшить качество жизни и слово свое держат, однако улучшается оно только у отдельных, социальных и политических элементов, которые к народу Украины не имеют абсолютно никакого отношения.

«Если говорить о выполнении обещаний, и что чувствует народ Украины, то я, когда езжу по стране, я общаюсь с украинцами и вижу их настоящие, реальные проблемы. Я вижу, когда пенсионерам-инвалидам индексируют пенсию на семь гривен. Может, лучше вообще ничего не делать? Государство очень криворуко подходит, вот так ручки растут», — подчеркнул эксперт.

Ранее экс-руководитель бюро Интерпола Украины Кирилл Куликов высказал мнение, что Конституция Украины 1991 года полностью себя изжила, поскольку жизнь граждан не соответствует ровным счетом ничему из того, о чем в ней говорится. Он назвал действующий основной закон государства хорошей сказкой для украинцев.