Мэр Киева Виталий Кличко 27 декабря перед новогодними праздниками поздравил украинцев со сцены. Однако во время выступления он оговорился - и ошибся с поздравлением на 200 лет, видеозапись опубликовала в YouTube правозащитная группа «Джерело Влади»

«Двое неполноценных»: Кличко оговорился, рассказывая о зараженных коронавирусом © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«С хорошим настроением встречаем новый… 2220-й… 2222-й год!» — произнес Кличко.

На видео в момент, когда мэр ошибается, из зала слышны неоднозначные звуки, вероятно, вызванные разочарованием смотрящих.

Это далеко не первая оговорка Кличко на украинском языке. В 2020 году Кличко произнес слово «писле», означающего по-русски «после», как «писька». «У меня уже спрашивали писька… после некоторых сенсационных таких, знаете, публикаций в СМИ…», — сказал мэр.

Кличко заявлял, что относится к ошибкам с юмором и иронией. Он даже выпустил книгу с соответствующими цитатами.