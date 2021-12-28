«Двое неполноценных»: Кличко оговорился, рассказывая о зараженных коронавирусом
«Двое неполноценных»: Кличко оговорился, рассказывая о зараженных коронавирусом
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк
Градоначальник говорил на украинском языке.

«С хорошим настроением встречаем новый… 2220-й… 2222-й год!» — произнес Кличко.

На видео в момент, когда мэр ошибается, из зала слышны неоднозначные звуки, вероятно, вызванные разочарованием смотрящих.

Это далеко не первая оговорка Кличко на украинском языке. В 2020 году Кличко произнес слово «писле», означающего по-русски «после», как «писька». «У меня уже спрашивали писька… после некоторых сенсационных таких, знаете, публикаций в СМИ…», — сказал мэр.

Кличко заявлял, что относится к ошибкам с юмором и иронией. Он даже выпустил книгу с соответствующими цитатами.