Президент Украины Владимир Зеленский не стал отвечать на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, поскольку может до сих пор испытывать страх перед российским политиком. Об этом 27 декабря заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко на своем YouTube-канале

«Наш народ»: Кадыров заговорил о присоединении Украины к Чечне © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

«По международной политике говорит он, премьер-министр и министр иностранных дел. У них как-то вот не до того, чтобы ответить Кадырову», — предположил Гончаренко.

Депутат допустил, что у Зеленского по-прежнему есть страх к Кадырову, напомнив, что когда-то украинский лидер еще и извинялся перед главой Чечни.

На днях на пресс-конференции в Грозном Кадыров предложил присоединить Украину к Чечне. Позднее Гончаренко заявил, что Кадырову не стоит рассуждать о независимости других государств.