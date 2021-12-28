Он напомнил, что Зеленский запретил всем комментировать внешнеполитическую ситуацию.
«По международной политике говорит он, премьер-министр и министр иностранных дел. У них как-то вот не до того, чтобы ответить Кадырову», — предположил Гончаренко.
Депутат допустил, что у Зеленского по-прежнему есть страх к Кадырову, напомнив, что когда-то украинский лидер еще и извинялся перед главой Чечни.
На днях на пресс-конференции в Грозном Кадыров предложил присоединить Украину к Чечне. Позднее Гончаренко заявил, что Кадырову не стоит рассуждать о независимости других государств.