Украинский политолог Александр Лазарев 27 декабря в эфире телеканала «НАШ» призвал перестать предпринимать постоянные попытки вступить в НАТО, поскольку они не принесут никакого результата

Депутаты Рады служат «Золотому тельцу» - политолог © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее Лазарев заявил, что власти страны дают огромное количество разных обещаний, которые сводятся к тому, что у граждан должен улучшится уровень жизни. Он подчеркнул, что уровень действительно растет, но лишь для отдельной части населения.