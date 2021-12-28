Политический эксперт Алексей Фещенко 27 декабря в эфире телеканала «НАШ» заявил, что страна постоянно стремится либо на Запад, либо на Восток, и призвал перестать это делать, поверить в свои силы и сосредоточиться на самостоятельном решении своих проблем не ожидая, что их решит кто-то другой

Украина может лишиться поддержки НАТО из-за провокаций - политолог © пресс-служба президента Украины

Политолог считает, что не стоит забывать о том, что раньше государство было в составе СССР, и предложил воспринимать это как опыт, где-то хороший, а где-то плохой, но стоящий того, чтобы учиться на нем. По его мнению, за 30 лет независимости страны так и не было сформировано ни, национальной идеи государства, ни вектора позиционирования.

«Пока не будут проукраинские позиции, а только дифференциация и негатив идет. Я не против европейских стандартов, достойной жизни, но не всегда нужны какие-то ассимиляции, входить туда, куда нас не просят, потому что мы можем автономно сформировать конкурентные условия», — подытожил Фещенко.

Ранее украинский политолог Александр Лазарев заявил, что постоянные попытки страны стать членом НАТО в итоге так и не увенчаются успехом.