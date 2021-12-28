Политолог Александр Лазарев на днях в эфире телеканала «НАШ» обвинил украинских депутатов в том, что они служат «Золотому тельцу», а не своему народу

Украинские депутаты подрались посреди дороги в Бердянске © Simon Peter Tiu / flickr

«Даже местная жительница Ужгорода, которая сейчас вынуждена торговать на рынке, понимает, что не нужно покупать энергоресурсы за такие деньги, нельзя так планировать государственный бюджет, необходимо с умом к этому подходить, то есть люди это все видят, это говорят не политики, не политологи, а обычные люди, но, к сожалению, наши руководители это все понимают, но делают это целенаправленно для того, чтобы было не так, как нужно. Политики начинают служить не государству, а "Золотому тельцу", когда попадают в стены Верховной Рады», — объяснил эксперт.

Ранее политический эксперт Алексей Фещенко отметил, что Украина постоянно пытается найти тех, кто решит ее проблемы, оборачивая свой взор то на Запад, то на Восток. Он считает, что стране необходимо собственноручно решать свои проблемы, а не ждать помощи от разных стран или блоков.