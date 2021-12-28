Восточная политика воспринимается властями Польши как «перманентная война» и конфликт, когда Белоруссию и Россию рассматривают в качестве пространства для «цивилизационной миссии» — демократической, культурной, ментальной и даже религиозной. Об этом рассказал польский политический философ Радослав Чарнецки в интервью изданию Украина.ру

Радослав Чарнецки: Польский «католибан» рассматривает Белоруссию и Россию как пространство для «цивилизационной миссии» Александр Лукашенко называет их то мигрантами, то беженцами, а МВД Белоруссии заявило, что у них у всех легитимные туристские визы. Запад обвиняет Минск в намеренном разжигании кризиса. В Кремле выражали надежду, что кризис не приведет к угрозам для России.

Эксперт пояснил, что представители «католибана» ныне широко представлены в польском политическом мейнстриме и правящих элитах.

Политолог также отметил, что чрезвычайное положение в приграничных с Белоруссией регионах, связанные с этим ограничения, противоречивая информация о миграционном кризисе на польско-белорусской границе, гуманитарное и экзистенциальное измерение трагедии людей, покинувших свою родину из-за того, что там невозможно жить, затмило внутренние проблемы Польши.

«Я имею в виду инфляцию, рост числа жертв пандемии коронавируса и коллапс службы здравоохранения в целом, проблемы с решением Конституционного Суда о фактическом запрете абортов в Польше и т. д.», — констатировал Чарнецки.

Властям в Варшаве кажется, что патриотичные, милитаристские (а поляки любят вооруженные силы, почитают мундир, военные учения и т.п.), националистические лозунги снимут все эти проблемы. К сожалению, это универсальный способ правления в том случае, когда у вас нет дальновидных и рациональных идей — ведь на Украине с этим сталкиваются уже много лет, заключил собеседник издания.

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