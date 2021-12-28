Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета. Не совсем понятен статус людей с Ближнего Востока. Президент Александр Лукашенко называет их то мигрантами, то беженцами, а МВД Белоруссии заявило, что у них у всех легитимные туристские визы. Запад обвиняет Минск в намеренном разжигании кризиса. В Кремле выражали надежду, что кризис не приведет к угрозам для России.
Эксперт пояснил, что представители «католибана» ныне широко представлены в польском политическом мейнстриме и правящих элитах.
Политолог также отметил, что чрезвычайное положение в приграничных с Белоруссией регионах, связанные с этим ограничения, противоречивая информация о миграционном кризисе на польско-белорусской границе, гуманитарное и экзистенциальное измерение трагедии людей, покинувших свою родину из-за того, что там невозможно жить, затмило внутренние проблемы Польши.
«Я имею в виду инфляцию, рост числа жертв пандемии коронавируса и коллапс службы здравоохранения в целом, проблемы с решением Конституционного Суда о фактическом запрете абортов в Польше и т. д.», — констатировал Чарнецки.
Властям в Варшаве кажется, что патриотичные, милитаристские (а поляки любят вооруженные силы, почитают мундир, военные учения и т.п.), националистические лозунги снимут все эти проблемы. К сожалению, это универсальный способ правления в том случае, когда у вас нет дальновидных и рациональных идей — ведь на Украине с этим сталкиваются уже много лет, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.