У президента Украины Владимира Зеленского отсутствует чувство значимости слова первого лица нет вообще. Он скажет что угодно, что ему напишут, и даже не задумывается, возможно ли такое в принципе. Об этом рассказал киевский писатель и публицист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: Байден забыл про Крым и признал ЛДНР сферой влияния России © Facebook, Игорь Лесев Владимир Зеленский провел в Киеве пресс-марафон, посвященный 2,5 года своего президентства, в течение которого отвечал на вопросы журналистов.

Эксперт отметил, что Зеленский может рассказать о строительстве «нового города на Черном море», или о «плане трансформации Украины на 277 миллиардов долларов», хотя никакого плана даже в написанном виде не существует, и может закрыть телеканалы Виктора Медведчука под предлогом «финансирование терроризма», и за год так и не было предоставлено никаких доказательств этого.

Публицист считает, что Зеленский все время копирует стиль управления Путина, но Путин очень внимательно относится к тому, что он говорит, и в отличие от Зеленского не говорит глупостей, после которых его перестанут уважать даже его сторонники.

«Это цена твоей репутации, доверия к тебе, и как итог — в целом, возможности продолжать быть у власти, чувствуя внутренний тыл поддержки. Это не у каждого политика есть. Это было у Назарбаева, но нет у того же Лукашенко, и как результат — он не без труда сохранил власть по итогу 20 года», — категоричен Лесев.

Что же касается заявления Зеленского о якобы готовящемся на начало декабря госперевороте, то об этой истории уже забыли, но президента Украины после нее станут воспринимать «пустозвоном, вруном и параноиком», заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.