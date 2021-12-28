В 2019 году Владимир Зеленский хорошо смотрелся в образе «парень из народа». Но когда два с половиной года спустя организаторы попытались обыграть на большой пресс-конференции тот же самый «неформальный стиль в кабаке», это уже выглядело откровенно нелепо. Об этом рассказал киевский писатель и публицист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: кто он © Facebook, Игорь Лесев Владимир Зеленский провел в Киеве пресс-марафон, посвященный 2,5 года своего президентства, в течение которого отвечал на вопросы журналистов.

Эксперт отметил, что в 2019 году у Зеленского был неубиваемый козырь в виде фона Порошенко. Поэтому Зеленскому тогда было легко, он просто себе «базарил» на дружеской вечеринке под кофеек и пиццу, и к нему даже при всем желании невозможно было придраться, высказать какие-то претензии или в чем-то существенном обличить.

«И вот два с половиной года спустя организаторы попытались обыграть тот же самый «неформальный стиль в кабаке», но это уже выглядело откровенно нелепо. За тобой уже огромный коррупционный шлейф. Ты запалился с офшорами, с командой из ворья и откровенных наркоманов, кучей дебильных прожектов, с которых смеется вся страна. Ты не выполнил ни одного своего предвыборного обещания, и в целом, страна находится в гораздо худшем состоянии, чем была на момент твоего появления в президентском кресле. А ты опять попытался по-панибратски «почесать на досуге», а в итоге выставил себя дураком на всю страну», — категоричен Лесев.

Публицист подчеркнул, что Зеленского откровенно не уважают даже согласованные Офисом журналисты, вступая с президентом страны в перепалку, а в некоторых случаях просто переходя на личности.

Поразительно, но через два с половиной года Зеленский стал восприниматься гораздо слабее как спикер. Тогда от него ничего не ждали, и он приятно удивлял. Теперь от него ждут хотя бы какой-то базовый минимум, а он только разочаровывает, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.