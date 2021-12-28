Если американцы пообещают Владимиру Зеленскому гарантировать ему безопасность, его смогут убедить в том, что пора уходить. Представить себе, что он будет баллотироваться на второй срок — это просто смешно. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов

«Ах «семья страдает»? У меня нет цензурных слов, чтобы это прокомментировать. Я просто считаю, что он должен быть рад, если ему удастся дослужить в должности президента до конца своего срока. Я даже не верю, что он будет выдвигаться на второй срок», — категоричен эксперт.

Политолог считает рабочим вариант, при котором очень влиятельные люди объяснят ему (в том числе, в американском посольстве), что пора уходить, и что ему гарантируют безопасность, если он уедет в квартиру на Бейкер-Стрит, потому что оттуда не выдают.

Если американцы ему пообещают гарантировать ему безопасность, его смогут убедить в том, что пора уходить. Представить себе, что он будет баллотироваться на второй срок — это просто смешно, резюмировал Погребинский.

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