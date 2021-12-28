Решение президента Украины Владимира Зеленского идти на второй срок еще не принято, но желание есть. Многое будет зависеть от рейтингов и политической конфигурации. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Эксперт отметил, что даже тех ресурсов, которые дает президентское кресло, для победы этого может оказаться недостаточно, и тому же Леониду Кучме удалось найти олигархический консенсус и остаться на второй срок, но это было давно, а так дольше одного срока никто не задерживался, а Янукович вообще сошел с дистанции раньше времени.

«Зеленскому надо думать именно об этом. Он оказался в такой ситуации, когда он вынужден воевать со всеми, а воевать со всеми невозможно. Если он проскочит эту зиму без того, что его рейтинг опустится до отметки в 10-12%, тогда можно будет о чем-то говорить», — указал Золотарев.

Если Зеленский переживет эту зиму, то на выборах будет делать акцент на модернизации страны, учитывая его выступление на форуме «Большое строительство: авиация и туризм», где он анонсировал создание национальной авиационной компании, закупки 20 французских аэробусов и строительство новых аэропортов, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.