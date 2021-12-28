Поскольку Ринат Ахметов прошел школу 90-х, он прекрасно знает, что украинская власть может арестовать его счета, ввести временную администрацию на предприятиях, закрыть телеканалы. Ахметов тоже может включить все рычаги и за ценой не постоять. Об этом рассказал украинский политтехнолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Как человек, который контролирует треть экономики и четверть валютной выручки страны, Ахметов не сильно стеснен в средствах, подчеркнул эксперт.

«Учитывая беспрецедентно сложную для энергетики Украины зиму, глубоко копая в поисках внутреннего врага, можно докопаться до фундамента, и под обломками могут оказаться все, включая президента. Повышение ставок в этом конфликте может привести к разрушительным последствиям для страны», — уверен Золотарев.

Судя по заявлению Зеленского, он оставил возможность для компромисса и мосты не сожжены. В этой связи какие бы ни принимались антиолигархические законы, нужно найти компромисс, поскольку политический конфликт в условиях проблем, с которыми можно столкнуться этой зимой, может привести к печальным последствиям, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.