Ранее президент Зеленский на пресс-марафоне заявил, что получил информацию о готовящемся госперевороте, к участию в котором планировалось привлечь Рината Ахметова. Офис генпрокурора Украины объявил о проведении ревизии более 200 дел, в которых фигурируют компании «из орбиты влиятельного человека», скорее всего, Ахметова.
Как человек, который контролирует треть экономики и четверть валютной выручки страны, Ахметов не сильно стеснен в средствах, подчеркнул эксперт.
«Учитывая беспрецедентно сложную для энергетики Украины зиму, глубоко копая в поисках внутреннего врага, можно докопаться до фундамента, и под обломками могут оказаться все, включая президента. Повышение ставок в этом конфликте может привести к разрушительным последствиям для страны», — уверен Золотарев.
Судя по заявлению Зеленского, он оставил возможность для компромисса и мосты не сожжены. В этой связи какие бы ни принимались антиолигархические законы, нужно найти компромисс, поскольку политический конфликт в условиях проблем, с которыми можно столкнуться этой зимой, может привести к печальным последствиям, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.