Ранее президент Зеленский на пресс-марафоне заявил, что получил информацию о готовящемся госперевороте, к участию в котором планировалось привлечь Рината Ахметова. Офис генпрокурора Украины объявил о проведении ревизии более 200 дел, в которых фигурируют компании «из орбиты влиятельного человека», скорее всего, Ахметова.
Всем стало очевидно, что ОПЗЖ посыпалась, но русскоязычный юго-восток как был, так и есть. И он застыл в ожидании того, что придет новая политическая сила с новыми людьми, которые готовы рвать и метать, чтобы восстановить баланс в Украине, который нарушен после Майдана, отметил эксперт.
«Когда юго-восток чувствует себя во внутренней миграции. Такие люди как я, они чувствуют себя чужими в своей стране. Мне запрещают использовать русский язык, где я хочу, не так решают конфликт на Донбассе, как я хочу, у нас не такая внешняя политика. Это огромный запрос — примерно 20% аудитории. И если бы Ринат Леонидович в 2017 году начал создавать такую политическую силу, понятно, не сам создал бы, а профинансировал, то я думаю, что для него результаты выборов 2019 года были бы гораздо оптимистичнее», — указал Менендес.
У Ахметова есть время построить серьезную партию, но менеджеры Ахметова будут опять пытаться создать маленький проектик, а-ля Оппозиционный блок Вилкула, который тоже провалится, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.