Донецкому олигарху Ринату Ахметову следовало бы вложиться в новый политический проект с новыми свежими лицами, которые могут консолидировать избирателей юго-востока. Об этом рассказал политолог Энрике Менендес в интервью изданию Украина.ру

Энрике Менендес: кто он © Екатерина Чеснокова Рината Ахметова. Офис генпрокурора Украины объявил о проведении ревизии более 200 дел, в которых фигурируют компании «из орбиты влиятельного человека», скорее всего, Ахметова.

Всем стало очевидно, что ОПЗЖ посыпалась, но русскоязычный юго-восток как был, так и есть. И он застыл в ожидании того, что придет новая политическая сила с новыми людьми, которые готовы рвать и метать, чтобы восстановить баланс в Украине, который нарушен после Майдана, отметил эксперт.

«Когда юго-восток чувствует себя во внутренней миграции. Такие люди как я, они чувствуют себя чужими в своей стране. Мне запрещают использовать русский язык, где я хочу, не так решают конфликт на Донбассе, как я хочу, у нас не такая внешняя политика. Это огромный запрос — примерно 20% аудитории. И если бы Ринат Леонидович в 2017 году начал создавать такую политическую силу, понятно, не сам создал бы, а профинансировал, то я думаю, что для него результаты выборов 2019 года были бы гораздо оптимистичнее», — указал Менендес.

У Ахметова есть время построить серьезную партию, но менеджеры Ахметова будут опять пытаться создать маленький проектик, а-ля Оппозиционный блок Вилкула, который тоже провалится, заключил собеседник издания.

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