Актриса театра и кино Татьяна Васильева в интервью изданию Украина.ру призналась, что пропустила изменившуюся реальность, свалившуюся на всех жителей страны с распадом Советского Союза 30 лет назад. Теперь, констатировала артистка, за это расплачиваются ее дети

«В полной экипировке»: помощница украинского чиновника попала в скандал из-за платья с открытым бюстом © Кристина Тишкун/Инстаграм

«Я лично не воспитала своих детей для новой жизни. Мне это и в голову не приходило. И теперь за это расплачиваются мои дети, за мою неосведомленность. Я продолжала работать, я продолжала вкалывать, я понимала, что у детей обязательно должен быть хлеб, масло, гранаты, иногда икра. Я этим была занята. Их здоровьем, но не их становлением», — сказала артистка.

По словам Васильевой, дети тогда у нее были маленькие и ее волновало, выживут ли они в те страшные события, которые происходили в стране. Например, однажды сын позвонил ей в Питцунду, где она тогда находилась из Москвы и спросил: «Мама, у меня за окном стоят танки, мне можно выйти на улицу?». В таких условиях, констатировала артистка, ей было не до мыслей о будущем.

«В результате мой сын зарабатывает просто копейки, он не может содержать троих детей. И если не я, то… Ровно такая же ситуация с моей дочерью. Да, они пытаются, они пробиваются, но им платят очень мало, на это нельзя прожить. Вот, к чему мы пришли. Я не знаю, что их ждет. И я себя ничем не оправдываю, ни тем, что я женщина, ни тем, что я артистка, я просто тупая!» — заявила она.

У Васильевой двое детей, первый — Филипп — родился в браке с актером Анатолием Васильевым. Сейчас старшему сыну артистки 43 года, он актер. От второго мужа Григория Мартиросьяна у Васильевой есть дочь Елизавета. Сейчас ей 35 лет, она также снимается в кино.

Полностью интервью с Татьяной Васильевой можно прочитать тут.