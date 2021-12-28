Украинский олигарх Ринат Ахметов пытается не вступать в конфликты с президентами и пытается погасить возникающие конфликты. Поэтому если эта ссора между ним и Зеленским была, то команда Зеленского должна была сказать Ахметову что-то унизительное и грубое, чтобы он не смог стерпеть, рассказал политолог Энрике Менендес в интервью изданию Украина.ру

Энрике Менендес: кто он © Екатерина Чеснокова

Эксперт отметил, что представители офиса президента стали разговаривать с Ахметовым с позиции силы.

«Предполагаю, что они охренели от своего всемогущества, закусили удила и начали беспредельничать. Один украинский политолог придумал классную фразу — «политика киевских уличных пацанов». Зеленский и его команда — это киевская уличная пацанва, которая без правил, без царя в голове», — категоричен Менендес.

Возможно, Ринату Ахметову пытались указать на его место, что он просто бизнесмен и не имеет право диктовать свои условия. Возможно, его каким-то образом другим зацепили, или сказали, что его мнение не имеет значения, рассуждает специалист.

На данный момент политические возможности Ахметова защититься довольно скромные, поскольку он последние несколько лет делает ставку на то, чтобы не строить свои политические проекты, а договариваться с теми, кто выиграл, заключил собеседник издания.

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