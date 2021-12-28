Если на Украине энергетический кризис приведет к веерным отключениям, президент Владимир Зеленский попытается обвинить в этом компанию ДТЭК Рината Ахметова. Об этом рассказал политолог Энрике Менендес в интервью изданию Украина.ру

Энрике Менендес: кто он © Екатерина Чеснокова

Если вдруг это случится, и власть попытается сделать козлом отпущения именно ДТЭК, то понятно, они пытаются играть на упреждение, и это уже линия напряжения, указал эксперт.

«Плюс известная история о том, что ДТЭК это единственная компания, которая не получила компенсацию от государства по так называемому «зеленому тарифу», причем это было сделано в ручном режиме, хотя должно проходить автоматически. Это означает, что у нас до сих пор не действует рыночный подход в Украине, а идет телефонное право, что по звонку можно сказать: этим платите, потому что они наши друзья, а эти не наши друзья, этим не платите. Хотя по закону все участники энергорынка имеют право на эту компенсацию», — указал Менендес.

Дыма без огня не бывает, как минимум напряженность и конфликт в отношениях между Ахметовым и офисом президента точно имеет место быть, заключил собеседник издания.

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