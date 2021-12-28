Казахстан нужен России в том виде, в котором он сейчас пребывает. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин Владимир Путин назвал Казахстан «русскоговорящей страной». Глава государства отметил, что Казахстан является «одним из самых близких союзников» Москвы, и поблагодарил власти соседнего государства за поддержку русского языка.

Эксперт отметил, что Казахстан хорошо зарабатывает на продаже нефти, она сохраняет стабильное социальное устройство, там откровенно не притесняют русских и русский язык, в отличие от Украины или Прибалтики.

«В отличие от Украины, там нет поражения в правах неказахов, в отличие от Прибалтики, где есть «неграждане». Другой вопрос, сможет ли новый президент это все удержать. Хотелось бы верить, что сможет», — рассуждает Грозин.

Пока Назарбаев жив, у него есть полномочия, и пока он похлопывает Токаева по плечу, у Токаева все хорошо, несмотря на межэтнические столкновения, взрывы на складах и энергетический кризис, уточнил специалист.

А если националисты эту ниточку обрежут, все может быть совсем по-другому и Казахстан превратится во вторую Украину, заключил собеседник издания.

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