В Казахстане по усредненным оценкам сегодня проживает три миллиона русских, в Ташкенте, по самым скромным прикидкам, полмиллиона. Теоретически этих людей можно перевезти в Россию, он это вызовет множество трудностей. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин Владимир Путин назвал Казахстан «русскоговорящей страной». Глава государства отметил, что Казахстан является «одним из самых близких союзников» Москвы, и поблагодарил власти соседнего государства за поддержку русского языка.

Эксперт отметил, что российская власть, получив после распада СССР наследие в виде русских людей в других государствах, старается не поднимать эту тему в разговоре с руководством соседних стран, потому что это может привести к проблемам для внешней политики и экономики.

«Это было как с Туркменией, где было меньше 150 тысяч человек с двойным гражданством, но этот вопрос отравил отношения Москвы и Ашхабада на годы. А в Казахстане три миллиона человек. Вы их куда денете? Вы их переселите в Новосибирск? Я допускаю, что у России найдутся деньги на это. Но представьте себе размах этой операции. Вы хотя бы миллион переселите. Это же гигантское количество проблем. Я даже затрудняюсь представить, насколько сложно создать для людей рабочие места, крышу над головой, детские сады и школы. Теоретически это возможно, но нужно ли это? Не знаю. За 30 лет независимости вся русская диаспора в Центральной Азии и так постепенно вернулась в Россию, но только без надрыва. Я сам приехал из Алма-Аты», — рассуждает Грозин.

Понятное дело, что жители Ташкента или Оша испытывают проблемы. Но нигде нет форс-мажора (никого нигде не убивают и не режут), а конкретные вопросы надо решать индивидуально, заключил собеседник издания.

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