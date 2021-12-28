Актриса театра и кино Татьяна Васильева дала интервью изданию Украина.ру, в котором рассказала, чем для нее обернулся распад Советского Союза, произошедший 30 лет назад, и ответила на вопрос, как быстро она поняла, что именно произошло со страной

«Я сразу не поняла. Думаю, что большинство людей сразу не поняли, что происходит, что случилось. Больше поняли, что просто поменялся президент, а то, что на самом деле случилась колоссальная катастрофа, не поняли. Мы все тогда были озабочены тем, чтобы накормить детей. Мы занимались выживанием, а что случилось на самом деле, до людей доходит только сейчас», — сказала она.

Воевавшая в Донбассе Савченко призналась, что открыта для любви © Facebook, Надія Савченко

«Когда происходит что-то ужасное, это ужасное становится одновременно и двигателем. Начались различные движения, появилось то, с чего начинался театр, с истоков. Появился антрепризный театр. Тут сработал принцип: одна дверь закроется, другая откроется. Это случилось. Открылись новые возможности», — сказала Васильева.

Кардинально важное изменение, которое произошло в артистической среде, считает она,

Полностью интервью с Татьяной Васильевой можно прочитать здесь.