«Я сразу не поняла. Думаю, что большинство людей сразу не поняли, что происходит, что случилось. Больше поняли, что просто поменялся президент, а то, что на самом деле случилась колоссальная катастрофа, не поняли. Мы все тогда были озабочены тем, чтобы накормить детей. Мы занимались выживанием, а что случилось на самом деле, до людей доходит только сейчас», — сказала она.
По словам актрисы, хотя многие в 1990-е поднялись и сколотили состояние, она, как и все остальные артисты только теряли, оказываясь у разбитого корыта. Сначала это привело к взрыву, но позже кризис открыл новые возможности.
«Когда происходит что-то ужасное, это ужасное становится одновременно и двигателем. Начались различные движения, появилось то, с чего начинался театр, с истоков. Появился антрепризный театр. Тут сработал принцип: одна дверь закроется, другая откроется. Это случилось. Открылись новые возможности», — сказала Васильева.
Кардинально важное изменение, которое произошло в артистической среде, считает она,
Полностью интервью с Татьяной Васильевой можно прочитать здесь.