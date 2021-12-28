Певица с украинскими корнями Лолита Милявская на днях поделилась с подписчиками видео о том, как она проходит досмотр в аэропорту, залезая в рентгенотелевизионный интроскоп (аппарат, «просвечивающий» багаж на предмет запрещенных предметов) вслед за своей сумкой

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«Вот он, акт гражданского самосознания», — подписала Лолита ролик.

«Чудо, там же радиация», «Вроде система отключена, сумка не уехала, стоит на месте», «не страшна ей радиация, она сама радиация», «Ничего шикарного и суперского нет», «Глупость и совсем не смешно», «Люблю Лолу, но это перебор», «Если Милявскую еще через рентген провести, думаю, в следующем году будем ждать новые, более жесткие чудачества», «Судя по стоящей рядом опорожненной бутылке шампанского… все понятно», «Почему так много просмотров? На попу любовались?» — отреагировали подписчики звезды.

Лолита Милявская — уроженка Мукачево, в Москву переехала в 1980-х, где прославилась как солистка кабаре-дуэта «Академия», выступая вместе с коллегой и мужем Александром Цекало.

После распада коллектива и брака артистка занялась сольной карьерой, работала ведущей и даже играла в театре. Также певица ведет социальные сети, куда часто выкладывает провокационные видео.