За кадром артистке говорят, чтобы она проходила, на что Лолита отвечает, что не может, так как она законопослушная, и хочет, чтобы ее досмотрели. С этими словами Милявская ставит на рентгенотелевизионный интроскоп свою сумку, а потом сама лезет в аппарат на четвереньках. В кадр крупным планом попадает пятая точка певицы в бордовых колготках.
«Вот он, акт гражданского самосознания», — подписала Лолита ролик.
«Чудо, там же радиация», «Вроде система отключена, сумка не уехала, стоит на месте», «не страшна ей радиация, она сама радиация», «Ничего шикарного и суперского нет», «Глупость и совсем не смешно», «Люблю Лолу, но это перебор», «Если Милявскую еще через рентген провести, думаю, в следующем году будем ждать новые, более жесткие чудачества», «Судя по стоящей рядом опорожненной бутылке шампанского… все понятно», «Почему так много просмотров? На попу любовались?» — отреагировали подписчики звезды.
Лолита Милявская — уроженка Мукачево, в Москву переехала в 1980-х, где прославилась как солистка кабаре-дуэта «Академия», выступая вместе с коллегой и мужем Александром Цекало.
После распада коллектива и брака артистка занялась сольной карьерой, работала ведущей и даже играла в театре. Также певица ведет социальные сети, куда часто выкладывает провокационные видео.