Эксперт отметил, что жители северных регионов Казахстана переезжают в приграничные российские регионы к родственникам и налаженному бизнесу.
В Казахстане по самым усредненным оценкам осталось всего три миллиона русских. Это не так уж и много, по численности населения — это «примерно половина Питера».
«Но три миллиона людей — это все равно много, и значительная часть русских живет именно в казахоязычных регионах или в регионах, которые окружены казахоязычными анклавами — это Алма-Ата, отчасти Чимкент. Русская диаспора живет на юге, а там ситуация другая, чем на севере или востоке. А в северных регионах у многих уже есть российские паспорта. Это Донбасс, но без брутальности», — указал Грозин.
Собеседник издания добавил, что за тридцать лет независимости вся русская диаспора в Центральной Азии и так постепенно вернулась в Россию, но только без надрыва, поэтому прямо сейчас Москве нет смысла целенаправленно эвакуировать русских из Казахстана или из Ташкента.
Полностью интервью можно прочитать здесь.