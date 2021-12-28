Русские Казахстана грамотные, и они все планируют, когда намереваются вернуться в Россию. Это не переезд в Норильск, закрыв глаза. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

В Казахстане по самым усредненным оценкам осталось всего три миллиона русских. Это не так уж и много, по численности населения — это «примерно половина Питера».

«Но три миллиона людей — это все равно много, и значительная часть русских живет именно в казахоязычных регионах или в регионах, которые окружены казахоязычными анклавами — это Алма-Ата, отчасти Чимкент. Русская диаспора живет на юге, а там ситуация другая, чем на севере или востоке. А в северных регионах у многих уже есть российские паспорта. Это Донбасс, но без брутальности», — указал Грозин.

Собеседник издания добавил, что за тридцать лет независимости вся русская диаспора в Центральной Азии и так постепенно вернулась в Россию, но только без надрыва, поэтому прямо сейчас Москве нет смысла целенаправленно эвакуировать русских из Казахстана или из Ташкента.

Полностью интервью можно прочитать здесь.