Участник так называемой антитеррористической операции в Донбассе, командир добровольческого батальона им. Джохара Дудаева Адам Осмаев у себя в Facebook 27 декабря прокомментировал высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова об Украине

«Я считал вас мудрым политиком, а вы сразу позарились на чужое» - Кадыров Зеленскому © РИА Новости, Саид Царнаев / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский продолжит антироссийскую политику, то эта страна может быть присоединена к РФ. Глава Чечни отметил, что украинцы — «наш народ» и «наши территории».

«Никакие орды орков и их рабов — предателей чеченского народа, нас не ставят на колени! Концерт у Кобзона они будут иметь, а не Украину», — отреагировал на это Осмаев.

Адам Осмаев — уроженец Грозного, выходец из влиятельной семьи (его отец возглавлял местную нефтепромышленность в начале 1990-х гг.). По разным данным, обучался в престижных вузах в Москве и Бакингеме. Именно в Великобритании, предположительно, попал под влияние ваххабитов и завел связи с чеченскими боевиками. Подозревался в подготовке теракта в РФ. Известно, что впоследствии Осмаев проживал в Одессе, где также занимался подготовкой террористических актов. В 2012 году он был задержан СБУ, его собирались экстрадировать в РФ, однако затем отменили это решение из-за жалобы подсудимого в Европейский суд по правам человека. В 2014 году одесский суд приговорил Осмаева к 2,9 годам лишения свободы, однако он был тут же отпущен на свободу, отсидев этот срок еще в СИЗО.

Жесткая установка и личные амбиции: Бортник об активизации ведомства Авакова по делу Окуевой © стрингер Исы Мунаева в боях за Дебальцево. В подразделение вошли участники первой и второй чеченских войн, которые воевали против российской армии в рядах боевиков.

Супруга Осмаева — известная участница Майдана и АТО Амина Окуева.

Ранее на высказывание Кадырова об Украине отреагировал скандальный депутат Верховной Рады, соратник Петра Порошенко, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Он пригрозил главе Чечни Гаагой.

Украинские политики не в первый раз выступают с угрозами в адрес Кадырова. В 2014 году националист, будущий депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук расстрелял портрет главы Чечни. Комментируя этот инцидент, Кадыров назвал Мосийчука «клоуном» и «шутом».