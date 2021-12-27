Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета. Не совсем понятен статус людей с Ближнего Востока. Президент Александр Лукашенко называет их то мигрантами, то беженцами, а МВД Белоруссии заявило, что у них у всех легитимные туристские визы. Запад обвиняет Минск в намеренном разжигании кризиса. В Кремле выражали надежду, что кризис не приведет к угрозам для России.
Польша старательно и охотно довела бы конфликт до той или иной версии вооруженных столкновений — ведь воинственные и милитаристские настроения присутствуют не только в значительной части правящей элиты, но и в части польского общества, поскольку негативные настроения в отношении восточных соседей умело подогреваются в Польше годами, указал эксперт.
«К этим настроениям следует также добавить менталитет польского общества и ощущение цивилизационного и культурного превосходства над «варварами с Востока», которое подпитывается нарративом мейнстримных медиа. В первую очередь речь идёт о России, русских, и всём, что ассоциируется с «русскостью». Недавнее заявление отставного генерала Вальдемара Скжипчака, в прошлом одного из высших командиров Войска Польского, об открытом наступлении польских войск на Восток и о том, что через два-три дня «мы будем в Минске», — наглядное доказательство подобных веяний», — указал Чарнецки.
В данный момент соответствующие шаги со стороны крупных держав уже сделаны, причём «через голову» Польши — именно так этот конфликт и будет разрешён, заключил собеседник издания.
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