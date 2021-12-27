Петиция с требованием отменить обязательный воинский учет для украинок ряда профессий набрала 27 декабря необходимое число подписей и теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский

«Как дембельнусь, родишь мне сына»: сеть взорвалась роликами о «женском призыве» на Украине © © Facebook, Міністерство оборони України

На днях стало известно, что на Украине на воинский учет будут ставить женщин, в том числе беременных, и тех, у кого есть несовершеннолетние дети. По словам главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, речи о призыве женщин в армию не идет, задача — провести кадровый учет с целью выяснить, на представительниц каких специальностей сможет рассчитывать украинская армия в случае войны. Он добавил, что женщин будут вызывать на сборы, однако участие в них — дело добровольное.

Тем не менее, большинство украинок восприняли новый приказ негативно. Они даже запустили в соцсетях специальный флешмоб, в котором в ироническом ключе высказывают об этой ситуации свое мнение.