Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте главы государства 23 декабря. Таким образом, всего за 4 дня она набрала необходимые 25 тыс. голосов. Согласно закону, теперь эту инициативу должен рассмотреть президент Зеленский и вынести по ней свое решение.
На днях стало известно, что на Украине на воинский учет будут ставить женщин, в том числе беременных, и тех, у кого есть несовершеннолетние дети. По словам главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, речи о призыве женщин в армию не идет, задача — провести кадровый учет с целью выяснить, на представительниц каких специальностей сможет рассчитывать украинская армия в случае войны. Он добавил, что женщин будут вызывать на сборы, однако участие в них — дело добровольное.
Тем не менее, большинство украинок восприняли новый приказ негативно. Они даже запустили в соцсетях специальный флешмоб, в котором в ироническом ключе высказывают об этой ситуации свое мнение.