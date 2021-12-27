Если бы президенту Украины Владмиру Зеленскому хватило ума за эти 2,5 года держать хотя бы видимый баланс в стране между Востоком и Западом, тема «вагнеровцев» просто бы не смогла прилипнуть к Зеленскому. Об этом рассказал киевский писатель и публицист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: кто он © Facebook, Игорь Лесев

Эксперт подчеркнул, что тема «вагнеровцев» — это узкопорохоботское направление, где есть «зрада», «агенты Кремля» и прочий набор ингредиентов, и если бы Зеленский не кошмарил русский язык, не травил те же каналы Виктора Медведчука и хотя бы имитировал Минский процесс — эта тема просто бы не смогла прилипнуть к нему.

«Но он окружил себя особо умными специалистами, которые стали лепить из Зеленского бандеровца, а сам он двумя ногами уже влез на электоральное поле Порошенко. И теперь его этими «вагнеровцами» бьют наотмашь, и вполне возможно, по итогу ими и добьют», — указал Лесев.

Что касается «дебатов» Зеленского с Юрием Бутусовым, то это был «срач двух пацанов на районе», но если Бутусов — это всего лишь ультранационалистический журналист в своей очень немаленькой аудитории, то Зеленский еще раз опозорил себя и весь институт президентства, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.