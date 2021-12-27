В 2020 году в Белоруссии были задержаны 33 человека, якобы являвшиеся членами «ЧВК Вагнера». В американских СМИ появились сообщения, что «вагнеровцы» стали целью тщательно продуманной спецоперации со стороны Украины при поддержке США. Украинская разведка под предлогом предложения работы должна была выманить «вагнеровцев» за границу и задержать, однако эту операцию в последний момент якобы преступно сорвали люди Зеленского.
Эксперт подчеркнул, что тема «вагнеровцев» — это узкопорохоботское направление, где есть «зрада», «агенты Кремля» и прочий набор ингредиентов, и если бы Зеленский не кошмарил русский язык, не травил те же каналы Виктора Медведчука и хотя бы имитировал Минский процесс — эта тема просто бы не смогла прилипнуть к нему.
«Но он окружил себя особо умными специалистами, которые стали лепить из Зеленского бандеровца, а сам он двумя ногами уже влез на электоральное поле Порошенко. И теперь его этими «вагнеровцами» бьют наотмашь, и вполне возможно, по итогу ими и добьют», — указал Лесев.
Что касается «дебатов» Зеленского с Юрием Бутусовым, то это был «срач двух пацанов на районе», но если Бутусов — это всего лишь ультранационалистический журналист в своей очень немаленькой аудитории, то Зеленский еще раз опозорил себя и весь институт президентства, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.