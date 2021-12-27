«На сегодняшний день в законодательстве отсутствует норма, разрешающая государственному служащему заниматься дополнительной работой. Но мы думаем о дальнейшем внесении в закон. То есть вводим, что в свободное от работы время можно заниматься дополнительной работой», – отметила Жаилганова.
Она уточнила, что речь идет о разрешении чиновникам «получать доход во внеурочное время путем занятия другими видами деятельности, не относящимися к предпринимательству». Например, государственный служащий может быть водителем такси.
В сентябре заместитель председателя комитета государственных доходов казахстанского минфина Жайдар Инкербаев уведомлял, что в ходе всеобщего декларирования 440 чиновников (а также приравненных к ним лиц, их супругов) представили сведения о счетах в иностранных банках на общую сумму 691 миллиард тенге (117 миллиардов рублей).