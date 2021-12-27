В понедельник, 27 декабря, на сайте Национального правового портала Белоруссии был опубликован проект изменений и дополнений Конституции страны

Среди предложенных к всенародному обсуждению изменений и дополнений:

— Государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Проявление патриотизма, сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа являются долгом каждого гражданина страны.

— Исключается военная агрессия с территории Белоруссии в отношении других государств

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— Решения и действия (бездействие) государственных органов и должностных лиц, ущемляющие права и свободы, могут быть обжалованы в суд

— Предлагать проведение республиканского референдума сможет Всебелорусское народное собрание

— Президентом сможет стать гражданин не младше 40 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий в Белоруссии не менее 20 лет непосредственно перед выборами, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества.

— Одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков по 5 лет.

— Президент наделяется правом вводить режим ЧП в случае попыток насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения государственной власти, вооруженного мятежа, массовых и иных беспорядков

— Президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения Конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления. Предложение о выдвижении обвинения президенту и смещении его с должности вносится Всебелорусскому народному собранию по инициативе не менее одной трети от полного состава Палаты представителей или не менее 150 тысяч граждан республики, обладающих избирательным правом. Расследование обвинения организуется Всебелорусским народным собранием. Решение Всебелорусского народного собрания о смещении президента с должности принимается после получения заключения Конституционного суда о наличии фактов систематического или грубого нарушения президентом Конституции в случае, если президент обвиняется в таком нарушении Конституции. Решение Всебелорусского народного собрания о смещении президента с должности считается принятым, если за него проголосовало большинство от полного состава Всебелорусского народного собрания. Непринятие Всебелорусским народным собранием решения о смещении президента с должности в течение двух месяцев со дня внесения предложения о выдвижении обвинения означает отклонение обвинения.

— В случае вакансии должности президента или невозможности исполнения им своих обязанностей по основаниям, предусмотренным Конституцией, его полномочия до принесения присяги вновь избранным президентом переходят к председателю Совета Республики. В случае гибели президента в результате покушения на его жизнь, совершения акта терроризма, военной агрессии, вследствие иных действий насильственного характера: заседания Совета безопасности проводятся под руководством председателя Совета Республики; незамедлительно на основании решения Совета безопасности в установленном порядке на территории Белоруссии вводится чрезвычайное или военное положение; государственные органы и должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности.

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