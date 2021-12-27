В Алма-Ате малыши носили сладости в детский сад, чтобы их не бил воспитатель. Видео с таким рассказом родителей опубликовала в понедельник, 27 декабря, журналист казахстанского «31 канала» Ирина Советжанкызы

В департаменте полиции Алма-Аты информировали, что «данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 140, части 2, УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего – ред.). В рамках расследования непременно будут изучены обстоятельства вопиющих фактов и дана правовая оценка действиям воспитателя, согласно чему она понесет ответственность».