Приказ о регистрации женщин на военный учет, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, продолжает волновать народ. В сети уже появилось немало роликов на эту тему. Часть из них юмористические, но большинство представительниц прекрасного пола в стране крайне недовольны, пишет 27 декабря Telegram-канал PavlovskyNEWS

В частности, в TikTok опубликовано видео, как «Рядовая Бабуля» возвращается с постановки на учет с чемоданом и оружием.

«В армию приняли и ружье мне выдали. Вот за собакой пришла. Учения завтра», — говорит пожилая женщина.

«Покажите меня Верховной Раде, чтобы они увидели. Мне 55 лет, я должна идти на военный учет вставать, чтобы потом идти и своим телом защищать их жен и детей. Не только я одна, а тысячи и тысячи женщин в Украине. У меня вот есть мой чемодан, я уезжаю, я не хочу жить в этой дебильной стране», — говорит женщина.

В другом ролике девушка с парнем разыгрывают сценку, как она уходит в армию. Молодой человек просит любимую остаться, но она отвечает, что не может, потому что ее призвали.

«Как дембельнусь, родишь мне сына», — говорит девушка, закрывая калитку.

Еще в одном видео молодая женщина открывает холодильник под песню «Я солдат» и достает оттуда бутылку с напитком, похожим на виски, а в это время на экране появляется надпись: «Я умею только пить как прапор».

В минобороны Украины объяснили приказ необходимостью «накопления человеческих ресурсов» для армии. В ведомстве пообещали не вызывать дам без их согласия.

Многие граждане Украины крайне негативно отреагировали на решение властей, поинтересовавшись, встанет ли под ружье супруга президента Владимира Зеленского Елена. Эксперты связали подписание указа с подготовкой Киева к «скорому нападению РФ», однако в минобороны заявили, что эта информация не соответствует действительности.