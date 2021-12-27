Обвинения со стороны Офиса генпрокурора Украины в адрес главы Минтранса России и его заместителя в якобы организации незаконной переправки людей через госграницу двух стран являются недопустимой выходкой. Об этом 27 декабря заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ, передает РИА Новости

Матвиенко сказала, что будет, если Украина нападет на РФ © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Там добавили, что действия украинской прокуратуры против руководства Министерства транспорта России показывают, что Киев продолжает «мелко мстить» за свободный выбор жителей Крыма.

«Лицемерие принимаемых мер заключается ещё и в том, что они направлены персонально против российских официальных лиц, которые помогают преодолеть разрушительные последствия антинародной по отношению к крымчанам политики самого украинского режима», — подчеркнули в ведомстве.

На днях сообщалось, что украинские правоохранители подозревают министра транспорта РФ Виталия Савельева в якобы организации незаконной переправки людей через госграницу Украины из-за полетов самолетов «Аэрофлота» в Крым. Как указали в Офисе генпрокурора Украины, рейсы совершались вопреки нормам международного права и воздушного права Украины, российская авиакомпания, несмотря на наличие прямых запретов украинских авиационных органов, выполняла регулярные пассажирские авиаперевозки в закрытый международный аэропорт «Симферополь» и в обратном направлении.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, где подавляющее большинство местных жителей высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».