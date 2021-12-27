«Подобная выходка украинских властей недопустима. Налицо попрание Украиной таких основополагающих принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН и Заключительном акте СБСЕ, как суверенное равенство государств и невмешательство в их внутренние дела», — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.
Там добавили, что действия украинской прокуратуры против руководства Министерства транспорта России показывают, что Киев продолжает «мелко мстить» за свободный выбор жителей Крыма.
«Лицемерие принимаемых мер заключается ещё и в том, что они направлены персонально против российских официальных лиц, которые помогают преодолеть разрушительные последствия антинародной по отношению к крымчанам политики самого украинского режима», — подчеркнули в ведомстве.
На днях сообщалось, что украинские правоохранители подозревают министра транспорта РФ Виталия Савельева в якобы организации незаконной переправки людей через госграницу Украины из-за полетов самолетов «Аэрофлота» в Крым. Как указали в Офисе генпрокурора Украины, рейсы совершались вопреки нормам международного права и воздушного права Украины, российская авиакомпания, несмотря на наличие прямых запретов украинских авиационных органов, выполняла регулярные пассажирские авиаперевозки в закрытый международный аэропорт «Симферополь» и в обратном направлении.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, где подавляющее большинство местных жителей высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».