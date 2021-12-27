Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал 27 декабря в интервью YouTube-каналу «Соловьев live», когда может пройти встреча в «нормандском формате»

Согласно Лаврову, Россия готова к встречи в таком формате, но для этого другие участники должны перестать «валять дурака» и принудить Киев к выполнению договоренностей, которые были достигнуты на последнем саммите глав государств «нормандского формата» в Париже в 2019 году. Эксперт рассказал, кто будет решать судьбу Украины после провала «нормандского формата» © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Может быть, мы сначала выполним, а потом встречаться будем? Потому что иначе решения парижского саммита и вообще встреча лидеров будут обесцениваться», — сказал министр иностранных дел.

В этом же интервью Лавров отметил, что президент Украины Владимир Зеленский совершает «безбашенные поступки», которых уже боится Запад. Также он отметил, что западные страны могут подталкивать Киев к «маленькой войнушке», чтобы использовать это для введения новых санкций против РФ.

По словам Лаврова, Россия готова встретиться в нормандском формате, если ее партнеры "перестанут валять дурака", подменяя работу по принуждению Киева к выполнению договоренностей желанием обсудить ход их выполнения, согласованных во время парижского саммита в октябре 2015 года. "Может быть, мы сначала выполним, а потом встречаться будем? Потому что иначе решения парижского саммита и вообще встреча лидеров будут обесцениваться", — пояснил глава МИД РФ.