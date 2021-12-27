Лавров отметил, что Россия не заинтересована в разрушении Минских соглашений.
«Мы в этом не заинтересованы, и мы не будем их рушить. Но если их разрушит кто-то еще, пусть пеняет на себя», — сказал глава МИД.
По его словам, РФ сделала уже несколько шагов в рамках Минских соглашений. Он добавил, что сами эти соглашения — уже уступка, так как российской стороне стоило больших усилий уговорить ДНР и ЛНР на их подписание, что «означает отказ от эвентуальной независимости по итогам выполнения Минских договоренностей буква в букву».
В этом же интервью Лавров отметил, что президент Украины Владимир Зеленский совершает «безбашенные поступки», которых уже боится Запад. Также он отметил, что западные страны могут подталкивать Киев к «маленькой войнушке», чтобы использовать это для введения новых санкций против РФ.