Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заверил, что Москва не собирается разрушать Минские соглашения. Такое заявление он сделал 27 декабря в в интервью YouTube-каналу «Соловьев live»

Лавров отметил, что Россия не заинтересована в разрушении Минских соглашений.

«Мы в этом не заинтересованы, и мы не будем их рушить. Но если их разрушит кто-то еще, пусть пеняет на себя», — сказал глава МИД.

Россия – Украина: война в воздухе. Прогноз без иллюзий © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В этом же интервью Лавров отметил, что президент Украины Владимир Зеленский совершает «безбашенные поступки», которых уже боится Запад. Также он отметил, что западные страны могут подталкивать Киев к «маленькой войнушке», чтобы использовать это для введения новых санкций против РФ.