На прошлой неделе в СМИ появился текст плана Украины из 10 шагов для урегулирования ситуации в Донбассе. Он был предложен еще в начале декабря перед заседанием Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Среди пунктов: установление перемирия, открытие контрольно-пропускных пунктов, встреча лидеров РФ и Украины, согласование в ТКГ и внесение на рассмотрение в Верховную Раду законов об особенности местного самоуправления в Донбассе с имплементацией т.н. формулы Штайнмайера и т.д.
Лавров раскритиковал эти предложения. По его словам, украинская сторона совместно с Францией начали «рекламировать» эти предложения, внесли их в ТКГ, на обсуждение в «нормандский формат» и направили их в США.
«Это просто издевательство над здравым смыслом», — заявил министр.
В этом же интервью Лавров отметил, что президент Украины Владимир Зеленский совершает «безбашенные поступки», которых уже боится Запад. Также он отметил, что западные страны могут подталкивать Киев к «маленькой войнушке», чтобы использовать это для введения новых санкций против РФ.