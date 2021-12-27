Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал предложенный Украиной план по урегулированию ситуации в Донбассе. Его слова прозвучали 27 декабря в интервью YouTube-каналу «Соловьев live»

Зрада? Стали известны 10 шагов Киева по урегулированию в Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Лавров раскритиковал эти предложения. По его словам, украинская сторона совместно с Францией начали «рекламировать» эти предложения, внесли их в ТКГ, на обсуждение в «нормандский формат» и направили их в США.

«Это просто издевательство над здравым смыслом», — заявил министр.

В этом же интервью Лавров отметил, что президент Украины Владимир Зеленский совершает «безбашенные поступки», которых уже боится Запад. Также он отметил, что западные страны могут подталкивать Киев к «маленькой войнушке», чтобы использовать это для введения новых санкций против РФ.