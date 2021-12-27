Президент Украины Владимир Зеленский часто совершает «безбашенные» поступки, которых уже стали бояться на Западе. Об этом 27 декабря в интервью YouTube-каналу «Соловьев live» рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Зеленский, остынь!» Порошенко использовал пресс-конференцию Путина в своих целях © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В том же интервью он отметил, что Запад подпитывает милитаристские настроения на Украине, чтобы толкнуть ее на «маленькую войнушку», чтобы ввести очередные санкции против РФ.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия имеет четкие планы на все возможные варианты развития событий на российско-украинской границе.