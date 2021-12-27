«Зеленский совершает поступки, которые просто безбашенные очень часто, боятся именно безбашенства, боятся того, что какая-то глупость, об этом все чаще пишут сейчас на Западе, разожжёт конфликт, который, по большому счету, никому не нужен», — сказал Лавров.
В том же интервью он отметил, что Запад подпитывает милитаристские настроения на Украине, чтобы толкнуть ее на «маленькую войнушку», чтобы ввести очередные санкции против РФ.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия имеет четкие планы на все возможные варианты развития событий на российско-украинской границе.