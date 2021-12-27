Россия готова к любому развитию событий на границе с Украиной. Об этом заявила 27 декабря на пресс-конференции спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости

Россия – Украина: война в воздухе. Прогноз без иллюзий © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Россия неоднократно заявляла, что не угрожает ни одной стране, а перемещение войск по своей территории — суверенное право.

В МИД РФ в то же время отмечали, что Вооруженные силы Украины перебросили к линии разграничения в Донбассе половину личного состава и военную технику.