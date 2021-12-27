«Я могу вас твердо заверить в том, что в России на все случаи развития событий есть сценарии адекватных мер. Мы надежно защищаем свою границу, здесь у наших граждан не должно быть никаких малейших сомнений на этот счет. Граница России защищена надежно. И мы имеем право размещать свои войска, проводить учения на своей территории там, где мы считаем нужным, чтобы адекватно отвечать на те вызовы, которые появляются», — сказала Матвиенко.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Россия неоднократно заявляла, что не угрожает ни одной стране, а перемещение войск по своей территории — суверенное право.
В МИД РФ в то же время отмечали, что Вооруженные силы Украины перебросили к линии разграничения в Донбассе половину личного состава и военную технику.