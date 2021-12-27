По мнению Лаврова, позиции НАТО и Запада — «хамство». Их, продолжил он, «подзуживают» страны Прибалтики, Польша, а также Украина. Последнюю, отметил глава российского МИД, США хотят толкнуть на «маленькую войнушку».
«Я не исключаю, что просто желание есть подпитать милитаристские настроения, сделать маленькую войнушку, потом обвинить нас, ввести очередные санкции, чтобы подавлять наши конкурентные способности», — сказал Лавров.
Ранее Россия обвинила Запад в том, что он продолжает накачивать Украину вооружением, что может вылиться в эскалацию в Донбассе. МИД РФ направил США свои предложения, в которых призвал НАТО гарантировать невключение в альянс Украины.
По мнению президента РФ Владимира Путина, включение Украины в НАТО является «красной линией».