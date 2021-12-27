Запад может специально раскручивать напряженность вокруг Украины, подталкивая ее к развязыванию боевых действий. Такую точку зрения 27 декабря в интервью YouTube-каналу «Соловьев live» выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

По мнению Лаврова, позиции НАТО и Запада — «хамство». Их, продолжил он, «подзуживают» страны Прибалтики, Польша, а также Украина. Последнюю, отметил глава российского МИД, США хотят толкнуть на «маленькую войнушку». Костин сказал, что предпримет Россия, если Запад отвергнет предложение Путина © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Я не исключаю, что просто желание есть подпитать милитаристские настроения, сделать маленькую войнушку, потом обвинить нас, ввести очередные санкции, чтобы подавлять наши конкурентные способности», — сказал Лавров.

Ранее Россия обвинила Запад в том, что он продолжает накачивать Украину вооружением, что может вылиться в эскалацию в Донбассе. МИД РФ направил США свои предложения, в которых призвал НАТО гарантировать невключение в альянс Украины.

По мнению президента РФ Владимира Путина, включение Украины в НАТО является «красной линией».