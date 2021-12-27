«Украина никогда не входила в зиму с такими запасами газа и угля. В начале этой зимы у "Нафтогаза" было более 2 миллиарда долларов, которые были предусмотрены не на кражу, не на коррупционные сделки "великого воровства", ни на коррупцию при закупках медицинского оборудования. На них нужно было купить газ. Он стоил в десять раз дешевле, чем сегодня», — сказал Порошенко.
Ранее в «Нафтогазе» сообщили, что сейчас крупнейшие месторождения газа Украины опустошены на 80%. На прошлой неделе глава компании Юрий Витренко признал, что она вынуждена закупать газ по любым ценам, так как собственной добычи не хватает, она намерена привлекать средства на это на международных рынках.
Недавно Порошенко предъявили подозрение в госизмене и содействии террористическим организациям из-за закупки угля в 2014-2015 годах в ЛДНР. Порошенко, в свою очередь подал в суд иск против президента Украины Владимира Зеленского.