Бывший президент Украины Петр Порошенко в эфире «5 канала» 27 декабря заявил, что компания «Нафтогаз» могла закупить газ в десять раз дешевле, чем делает это сейчас

«Нафтогаз» выпустит евробонды, чтобы оплатить поставки газа © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее в «Нафтогазе» сообщили, что сейчас крупнейшие месторождения газа Украины опустошены на 80%. На прошлой неделе глава компании Юрий Витренко признал, что она вынуждена закупать газ по любым ценам, так как собственной добычи не хватает, она намерена привлекать средства на это на международных рынках.

Недавно Порошенко предъявили подозрение в госизмене и содействии террористическим организациям из-за закупки угля в 2014-2015 годах в ЛДНР. Порошенко, в свою очередь подал в суд иск против президента Украины Владимира Зеленского.