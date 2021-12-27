Мать певицы украинского происхождения Наташи Королевой Людмила Порывай отпраздновала Рождество на пляже в американском Майями. Соответствующее видео появилось 26 декабря на странице ее дочери на YouTube

Российские ювелиры переплавили олимпийские медали Ломаченко ради его отца © Instagram, lomachenkovasiliy

«Мама Люда, осторожно! Чайки обкакают», «Очередная серия клоунессы», «а почему она живет в Майами?», «кто на что заработал», «Кто заработала? Она? Проясните, господа, непонятно», — прокомментировали ролик люди.

Помимо поздравления Порывай решила поделиться с людьми еще и русским лайфхаком, рассказав, как провезти алкоголь в любое запрещенное место.

«Многие любят ездить в круизы, но там американцы, французы, а русских мало. У нас традиции другие — в 12 ночи у нас гулянка, а они бай-бай. А мы выезжаем на роликах, поем свои песни, кушаем блинчики с икрой. Но нельзя провозить алкоголь. И что мы придумали — в грелки наливаем вискаря, американцы не могут додуматься», — рассказала она.

Кстати, в этот момент одна из чаек действительно справила нужду на мать Королевой, но женщину это совсем не смутило, она решила, что это к деньгам.

Людмила Порывай — заслуженный деятель культуры Украинской ССР, работала хормейстером, телеведущей, была дирижером хоровой капеллы «Светоч», профессором консерватории на Украине.

Какое-то время Порывай жила и работала с дочерью — певицей Наташей Королевой — в Москве, в частности, вела программу «Время обедать» на «первом канале». На данный момент проживает в Майами вместе с мужем. Супруг Порывай — бизнесмен Игорь Эльперин, в 1970-х он эмигрировал в США.