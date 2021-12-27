Украинский боксер Василий Ломаченко отправил свои золотые медали, полученные на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012-м, российским ювелирам, чтобы те отлили из наград эксклюзивный нательный крест на 57-летие отца спортсмена. Об этом стало известно на днях из видео, опубликованного мастерской на YouTube

«В данном случае мы не хотели бы расписывать всю суть, скажем лишь одно, проект выполнен из олимпийских медалей нашего друга Василия Ломаченко в знак уважения сына к отцу», — говорится в сообщении.

Подобное решение, разумеется, не понравилось украинским «патриотам», которые сочли переплавку медалей неадекватным поведением, а обращение к российским ювелирам — предательством родины.

Воевавшая в Донбассе Савченко призналась, что открыта для любви © Facebook, Надія Савченко Ричардом Комми не с флагом Украины, а с символом своего родного города — Белгород-Днестровского. За это радикалы «разнесли» спортсмена, обвинив в непатриотичности.

Кстати, Комми украинец победил, получив титул интерконтинентального чемпиона мира в легком весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).