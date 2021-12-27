«В данном случае мы не хотели бы расписывать всю суть, скажем лишь одно, проект выполнен из олимпийских медалей нашего друга Василия Ломаченко в знак уважения сына к отцу», — говорится в сообщении.
Подобное решение, разумеется, не понравилось украинским «патриотам», которые сочли переплавку медалей неадекватным поведением, а обращение к российским ювелирам — предательством родины.
Ранее Ломаченко уже попал в скандал, когда вышел на бой с ганским боксером Ричардом Комми не с флагом Украины, а с символом своего родного города — Белгород-Днестровского. За это радикалы «разнесли» спортсмена, обвинив в непатриотичности.
Кстати, Комми украинец победил, получив титул интерконтинентального чемпиона мира в легком весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).