Офис президента Владимира Зеленского шантажирует городского голову Чернигова Владислава Атрошенко уголовным производством из-за довыборов в Верховную Раду. Об этом 26 декабря заявил сам градоначальник в своем Facebook

Опубликован новый президентский рейтинг Зеленского © скриншот видео Офіс Президента України Кирилла Тимошенко — условия ослабления давления со стороны правоохранительных органов», — написал он.

По словам Атрошенко, в окружении Зеленского пообещали «дать команду силовикам свернуть производство», если он не будет выдвигать представителя своей команды и не будет мешать кандидату от «Слуги народа» победить на 206-м округе в Черниговской области.

«В противном случае Офис президента усилит давление на силовиков, и последние вручат мне подозрение в ближайшее время. Именно такую информацию в последние дни представители ГБР передают мне через моих знакомых», — подчеркнул он.

Атрошенко заверил, что не пойдет на договоренности с властью.

«Эта власть, по сути, сама является самым главным источником нестабильности в стране, ежедневно делает ее слабее, ведет ее в пропасть экономического падения, потери субъектности, пытается установить авторитарную систему управления государством, сворачивает децентрализацию, скатывается к давлению на свободные СМИ и политическому преследованию своих оппонентов», — написал он.

Выборы в 206-м округе состоятся 27 марта 2022 года из-за смерти нардепа Антона Полякова.

Депутат Верховной Рады Поляков скончался в ночь на 8 октября. Вскрытие показало острую ишемию, а токсикологическая экспертиза — метадон, алкоголь и димедрол в крови. Ряд политиков, экспертов и журналистов на Украине сходятся во мнении, что депутата отравили, поскольку он никогда не имел проблем с сердцем и не был замечен в употреблении наркотических средств.