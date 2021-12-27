Телеведущий Максим Галкин на днях стал героем Youtube-проекта «Я себя знаю», в котором рассказал смешную историю конфуза своего коллеги, певца Николая Баскова

Валдису Затлерсу. Глава государства пригласил их на завтрак, в числе гостей были Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Игорь Николаев и другие представители шоу-бизнеса.

Встреча была, как и бывает в таких случаях, культурной, пока в помещение не ворвался исполнитель Николай Басков. По мнению Галкина, перед этим певец веселился всю ночь и, видимо, еще не ложился, но пропустить возможность подарить подарок президенту Латвии не мог.

«Что это был за подарок. Если выбрать из всего возможного, что подарить, это была бы последняя вещь, которую я бы стал дарить президенту Латвии. Это была бутылка водки в упаковке в виде советского снаряда с красной звездой. То есть такой защитного цвета болид, фауст-патрон, тут красная звезда, тут написано что-то типа Рособоронэкспорт», — вспомнил Галкин.

Дальше, рассказал юморист, все произошло как в низкопробной комедии: Басков водрузил на плечо Затлерсу тот самый «снаряд», в это время коробка открылась, оттуда выпала банка с огурцами, разбилась, и рассол разлился прямо на костюм лидера страны. В зале повисла неловкая тишина, но Льву Лещенко удалось разрядить обстановку предложением выпить водки.