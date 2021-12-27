Депутаты правящей партии «Слуга народа» Оксана Дмитриева и Сергей Бабаков, которые давно не скрывают своих более, чем рабочих отношений, поразили украинцев странным поведением в стенах парламента. Об этом 26 декабря сообщили «Новости.LIVE»

На кадрах видно, что Бабак решил прикоснуться к Дмитриевой, чтобы проверить, есть ли у нее температура, но женщина по инерции отстранилась от его поднятой руки.

Позже политик все же приложилась к руке Бабака, а он перепроверил ее температуру, прикоснувшись ко лбу возлюбленной губами.

Пользователи решили, что произошедшее может свидетельствовать только об одном: в паре неоднократно происходили случаи насилия со стороны мужчины.

«По реакции видно, что кто-то руку уже прикладывал и не один раз», «Получала не раз… жаль ее», «Вот интересно, а есть здесь кто-то, кто ни разу не получал?» — написали люди.