Депутат Верховной Рады, соратник Петра Порошенко Алексей Гончаренко ответил на слова главы Чечни Рамзана Кадырова об Украине. Свой комментарий украинский политик опубликовал 27 декабря в Telegram-канале

Накануне Кадыров в ходе пресс-конференции заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский продолжит антироссийскую политику, то эта страна может быть присоединена к РФ. Глава Чечни отметил, что украинцы — «наш народ» и «наши территории». «Наш народ»: Кадыров заговорил о присоединении Украины к Чечне © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Такие высказывания не понравились Гончаренко, который пригрозил Кадырову судебным процессом.

«Чего вы лезете? Вам здесь не рады, но с радостью выслушают в Гааге. Кого-то по одной статье, кого-то по двум. Правда, Рамзан?», — написал депутат Рады.

Украинские политики не в первый раз выступают с угрозами в адрес Кадырова. В 2014 году националист, будущий депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук расстрелял портрет главы Чечни. Комментируя этот инцидент, Кадыров назвал Мосийчука «клоуном» и «шутом».