Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что Киев начал процесс возвращения Кубани. Соответствующее видео он разместил 26 декабря в своем YouTube

Воевавшая в Донбассе Савченко призналась, что открыта для любви © Facebook, Надія Савченко

«У пропагандистов настоящая истерика из-за постановления по Кубани в Раде! Вместе с еще четырьмя народными депутатами мы подали постановление в Верховную Раду, чтобы 14 декабря установили День памяти жертв депортации украинского населения Кубани», — сказал Гончаренко и получил ответ из России.

«Они перепились перед Новым годом и придумывают всякую ерунду. Мне кажется, это никак не нужно воспринимать. У них ни Краснодарского края, ни Крыма, ничего не будет», — сказал заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов.

Речь о созданном в Раде межфракционном депутатском объединении «Кубань», которое должно будет заняться возвращением «в культурное поле украинских этнических территорий».

Кстати, эту инициативу Гончаренко «рекламирует» не в первый раз. Ранее депутат уже объявлял о том, что Киев планирует забрать у РФ не только Крым, но и Кубань, на что тогда, например, режиссер Иосиф Райхельгауз отреагировал комментарием: «Помогу, чем смогу».

На этот раз Гончаренко решил не останавливаться на постулатах, но и предложил гражданам Украины поддержать идею, купив одежду его фирмы.

«Кстати, футболки с Кубанью вы можете заказать в магазине фирменного мерча Goncharenko friends shop! Напомню, что все собранные средства пойдут на развитие "Гончаренко-центров" на Донбассе!» — написал политик.