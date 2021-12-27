Где именно и при каких обстоятельствах девушка встретилась с примадонной она не пояснила, написав лишь: «Великая, талантливая и такая красивая».
Пугачева появилась на публике в черном образе, разбавленном белой шубой, сдержанными украшениями и таким же макияжем, однако в очередной раз получила порцию критики.
«Как восковой манекен», «Другая Алка стала, другая», «Возраст берет свое, как ни крути», — написали люди.
Ранее Пугачева уже реагировала на высказывания хейтеров, обвинявших ее в желании остаться молодой любым способом. Примадонна сказала, что она уже старая и ничего с этим поделать не может, а критики поймут ее позже, когда сами состарятся.
Кстати, пока одни пользователи обсуждали внешний вид артистки, другие обратили внимание на два видео, выложенных супругом певицы шоуменом Максимом Галкиным, где он развлекается с детьми.