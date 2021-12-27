Певица Алла Пугачева, которая в последнее время почти не выходит в свет из-за распространения коронавирусной инфекции, неожиданно появилась на снимке одной из пользовательниц Instagram с ником kati2602. Соответствующий пост она разместила 26 декабря

Воевавшая в Донбассе Савченко призналась, что открыта для любви © Facebook, Надія Савченко

Пугачева появилась на публике в черном образе, разбавленном белой шубой, сдержанными украшениями и таким же макияжем, однако в очередной раз получила порцию критики.

«Как восковой манекен», «Другая Алка стала, другая», «Возраст берет свое, как ни крути», — написали люди.

Ранее Пугачева уже реагировала на высказывания хейтеров, обвинявших ее в желании остаться молодой любым способом. Примадонна сказала, что она уже старая и ничего с этим поделать не может, а критики поймут ее позже, когда сами состарятся.

Кстати, пока одни пользователи обсуждали внешний вид артистки, другие обратили внимание на два видео, выложенных супругом певицы шоуменом Максимом Галкиным, где он развлекается с детьми.