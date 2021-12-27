Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 26 декабря в своем Telegram-канале прокомментировала обращение Евросоюза (ЕС) во Всемирную торговую организацию (ВТО) с иском к России на 290 миллиардов евро за «дискриминацию европейских товаров политикой импортозамещения»

Ответ на ответ: Украина продлила эмбарго на товары из России © РИА Новости, Павел Паламарчук / Перейти в фотобанк

«Глупость, потому что импортозамещение стало ответом на санкции ЕС против России. Брюссель долго рассказывал, что нашу страну "жестко наказали". Что там "жестко" — садомазохистски. Несамостоятельность, потому что Джо Байден, тогда вице-президент США, выступая в 2014 году в Гарвардском университете, рассказал, что страны Европы не были готовы к введению санкций против России в связи с событиями на Украине, более того, они и не хотели их вводить, но [бывшему президенту США Бараку] Обаме пришлось поставить Европу в трудное положение и заставить ее действовать против России, несмотря на риск экономического ущерба для себя», — написала Захарова.

По ее словам, страны Евросоюза согласились на это только под сильным давлением Вашингтона, и это давление было обусловлено стремлением Америки нанести российской экономике как можно больший урон.

Во второй половине июля Еврокомиссия от имени ЕС инициировала разбирательство против России в рамках ВТО. Претензии касаются мер, которые, по мнению ЕК, ограничивают или запрещают европейским компаниям продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и организациям через систему госзакупок. Недавно торговый источник в Женеве сообщил, что орган ВТО по разрешению споров удовлетворил запрос ЕС о формировании панели арбитров для рассмотрения спора с Россией.

В пресс-службе Минэкономразвития ранее заверили, что Россия планирует защищать правила своих закупок в рамках действующих во Всемирной торговой организации процедур. При этом в министерстве отметили, что в 290 миллиардов евро ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный Евросоюзу ущерб.