Помощница заместителя министра образования Игоря Гарбарука Кристина Тишкун попала в скандал после того, как приехала на встречу с мэром Львова Андреем Садовым в вызывающем платье. Фото с мероприятия Тишкун сама выложила в Instagram

«Похоже, Надежда влюбилась»: Савченко, воевавшая в Донбассе, снялась в романтической фотосессии с огромным декольте © Facebook, Надія Савченко

«Вы или крестик снимите, или трусы наденьте», «Эскортница?», «Проститутку Садовому на Рождество заказали, она потом с ним в баню?», «Пришла в полной экипировке», «Кто эта дама с крестиком и почему эти ребята имеют такие кислые рожи», «Крестик на шее главное!», «Чего вы возмущаетесь, девушка после встречи сразу в военкомат собралась, смотрите в сапогах и с крестиком», «Хохотали всем домом! Позор», — отреагировали пользователи.

После скандала 27-летняя Тишкун ограничила доступ к своему Instagram, между тем, ее шеф, замминистра образования Украины Игорь Гарбарук решил прокомментировать ситуацию цитатой из стихотворения Редьярда Киплинга «Если».

«О, если ты спокоен, не растерян, когда теряют головы вокруг, и если ты себе остался верен, когда в тебя не верит лучший друг, и если ждать умеешь без волненья, не станешь ложью отвечать на ложь, не будешь злобен, став для всех мишенью, но и святым себя не назовешь», — написал он.