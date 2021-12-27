Вице-президент США Камала Харрис в эфире телеканала CBS 26 декабря заявила, что Россию могут ждать новые санкции из-за ситуации на Украине

США: санкции как спасение © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

По словам вице-президента, Вашингтон «ясно дал понять, что готов применить санкции, которых вы еще не видели раньше».

Западные СМИ и политики в последние месяцы утверждают, что Москва сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о «российской агрессии» используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

США не впервые заявляют о возможных небывалых действиях против России. Так, в начале декабря госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что в случае военного конфликта между Москвой и Киевом Вашингтон примет «чрезвычайно действенные меры в сфере экономики», от которых в прошлом воздерживался. Об этом же заявляла замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.