«Мы напрямую разговариваем с Россией. Мы очень ясно даем понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины, что мы отстаиваем ее территориальную целостность», — сказала Харрис, отвечая на вопрос, начнется ли в Европе в ближайшие несколько недель «горячая война».
По словам вице-президента, Вашингтон «ясно дал понять, что готов применить санкции, которых вы еще не видели раньше».
Западные СМИ и политики в последние месяцы утверждают, что Москва сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о «российской агрессии» используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
США не впервые заявляют о возможных небывалых действиях против России. Так, в начале декабря госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что в случае военного конфликта между Москвой и Киевом Вашингтон примет «чрезвычайно действенные меры в сфере экономики», от которых в прошлом воздерживался. Об этом же заявляла замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.