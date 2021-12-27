«Андрей Данилко мог быть одним из тех, кто полностью перевернул тогда политический ландшафт, если бы он пошел в президенты», — заверила Бацман.
Как утверждает журналистка, артиста уговаривали заняться политикой «очень многие люди от разных партий», обещая помочь Данилко с финансовой составляющей вопроса.
«Он сказал: "Я хочу сохранить себя". Вот это то, что не удалось Владимиру Зеленскому», — добавила Бацман.
Кроме того, она заверила, что на высший пост мог претендовать также лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, которому, по ее словам, «все пророчили судьбу президента». Но и он не решился попробовать себя в политике, в отличие от Зеленского, на тот момент также не имевшего опыта в госуправлении.