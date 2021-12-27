Украинский артист Алексей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, мог помешать президенту Украины Владимиру Зеленскому стать главой страны, если бы также выдвинул свою кандидатуру на выборы. Об этом заявила 26 декабря журналистка Алеся Бацман в эфире телеканала «Украина 24»

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Как утверждает журналистка, артиста уговаривали заняться политикой «очень многие люди от разных партий», обещая помочь Данилко с финансовой составляющей вопроса.

«Он сказал: "Я хочу сохранить себя". Вот это то, что не удалось Владимиру Зеленскому», — добавила Бацман.

Кроме того, она заверила, что на высший пост мог претендовать также лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, которому, по ее словам, «все пророчили судьбу президента». Но и он не решился попробовать себя в политике, в отличие от Зеленского, на тот момент также не имевшего опыта в госуправлении.