«Россия никогда первой ни на кого не нападала. Вспомните историю. Нас хотели сделать жертвой, но, слава богу, ни у кого это не получилось», — сказал Песков.
Ведущий Владимир Соловьев заметил, что если Украина начнет «решать военным путем гражданский конфликт» в Донбассе, то президент РФ Владимир Путин «будет ставить вопрос об украинской государственности».
«Да, это то, о чем неоднократно говорил президент Путин. И это то, что прекрасно знают в Киеве, прекрасно знают в Вашингтоне. Но одернуть Киев почему-то никто не хочет», — ответил Песков.
В последние месяцы на Западе и в Киеве звучат заявления об угрозе российского вторжения на Украину. Кремль не раз заявлял, что не имеет агрессивных намерений.
По словам Путина, «складывается ощущение, будто Москву заранее готовят к очередной военной операции в Донбассе».