Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 26 декабря в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» ответил на вопрос, не нападет ли РФ на Украину

Песков заявил о непредсказуемых действиях Украины © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Ведущий Владимир Соловьев заметил, что если Украина начнет «решать военным путем гражданский конфликт» в Донбассе, то президент РФ Владимир Путин «будет ставить вопрос об украинской государственности».

«Да, это то, о чем неоднократно говорил президент Путин. И это то, что прекрасно знают в Киеве, прекрасно знают в Вашингтоне. Но одернуть Киев почему-то никто не хочет», — ответил Песков.

В последние месяцы на Западе и в Киеве звучат заявления об угрозе российского вторжения на Украину. Кремль не раз заявлял, что не имеет агрессивных намерений.

По словам Путина, «складывается ощущение, будто Москву заранее готовят к очередной военной операции в Донбассе».